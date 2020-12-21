FİRMADA ÇALIŞAN 900 KİŞİYE PARA HEDİYE ETTİ

The Courier Mail’in haberine göre, 51 yaşındaki oyuncu, yüzde beş hissedarı ve reklam yüzü olduğu bir ayakkabı firmasının 900 çalışanına nakit para hediye etti.