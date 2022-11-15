Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle gündeme gelen video oyun karakteri "Huggy Wuggy"nin oyuncaklarının da piyasaya arz edilmesiyle konu incelemeye alındı.
Bakanlık, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirirken oyuncaklar da bu alanda Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürünler arasında yer alıyor. Düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı gerekse satış yeri denetimleriyle piyasaya arz edilmiş ürünler kontrol ediliyor.
Söz konusu denetimlerde oyuncaklar, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre numune alınarak analize tabi tutuluyor. Bu incelemeler sonucu kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanıyor. Bu önlemlere ek olarak, söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri "www.guvensizurun.gov.tr" adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan ediliyor.
Bu kapsamda Bakanlık tarafından "Huggy Wuggy" karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilirken riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alındı. Yapılan testler sonucu “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 10 Kasım'da Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması, ürünleri piyasaya arz eden firmalara da toplam 123 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS'te paylaşıldı.
OYUNCAK ALIRKEN DİKKAT
Açıklamada, Bakanlığın, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları hassasiyetle sürdüreceği bildirildi.
Açıklamada, oyuncak satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi.
Buna göre, CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması, çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altındakiler için oyuncak satın alınırken keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi, risklerden çocukların korunması için önem taşıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!