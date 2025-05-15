Hudutsuz Sevda final mi, sezon finali mi yapıyor? Hudutsuz Sevda yeni sezon var mı, ne zaman?
Now TV'nin Medyapım imzalı dizisi Hudutsuz Sevda yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerden final ve sezon finali haberleri gelmeye başlarken yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği yapımın akıbeti merak ediliyor. Bu sebeple ''Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, bitiyor mu?'' soruları yanıt arıyor. Now TV yayın akışı dram türündeki dizinin sıkı takipçileri tarafından kontrol ediliyor. Peki, Hudutsuz Sevda final mi, sezon finali mi yapıyor, yeni sezon var mı, ne zaman? İşte, detaylar...
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Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’15 Mayıs bugün Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı Now TV ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. ‘’Hudutsuz Sevda sezon finali mi?’’ sorusu Now TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Hudutsuz Sevda yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…
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HUDUTSUZ SEVDA FİNAL Mİ YAPIYOR?
Now TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Konuyla ilgili yapıma ve kanalın yayın akışına dönüldü.
Kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığı dizi final yapmayacak.
Senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda dizisi, sezon finali ile ekran macerasına ara verecek. Buna göre hikaye, yeni sezonda devam edecek. Peki, yeni sezon ne zaman?
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HUDUTSUZ SEVDA SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda sezon finali tarihi belli oldu.
Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği dizi, 15 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 63. bölümü ile ekran macerasına ara verecek.
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HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?
Hudutsuz Sevda sezon arası verirken dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
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NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Sezon finali)
23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
02:30 Adım Farah
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Karagül
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HUDUTSUZ SEVDA 63. BÖLÜM (SEZON FİNALİ) ÖZETİ
Russo’nun İskender’i kaçırmasıyla Halil İbrahim ve Fikret kendilerini büyük bir pazarlığın ortasında bulur. Zeynep ve Halil İbrahim, tüm yaşananlara rağmen bir gelecek kurma hayaliyle adım atarken, bu mutluluk gölgesinde büyük bir fırtına saklamaktadır.
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Öte yandan, Esma’nın aldığı kararlar aile içinde yeni kırılmalara yol açarken, Russo’nun başlattığı sevkiyat operasyonu yaklaşan büyük bir savaşın habercisi olur.
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İskender kurtulabilecek mi? Halil İbrahim ve Zeynep’in aşkı bu fırtınaya dayanabilecek mi? Russo’nun gerçek hedefi kim?