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Antlaşmanın taraflarının 10 yıl süreyle birbirine saldırmamalarının kararlaştırıldığı Hudeybiye Antlaşması kimlerle yapıldı? Hudeybiye Antlaşması tarihi hakkında da bilgiler edinebileceğiniz içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar… Hudeybiye Antlaşması Kimlerle Yapıldı? Hudeybiye Antlaşması; Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Hz. Muhammed’in, yanında yer alan Müslümanlarla birlikte umre yapmak amacıyla Mekke’ye gelmesi ve Mekkelilerin, Müslümanları şehre sokmak istememesi sonrası imzalanan Hudeybiye Antlaşması tarihi 628’dir. Hudeybiye Antlaşması Nedir? 628 yılında Mekkeliler ile Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ve beraberindeki 1500 kadar Müslümanın, Mekke’ye giderek umre ibadetini gerçekleştirmek istemesi üzerine imzalanmıştır. Mekkeliler; savaşmak için değil, ibadet amacıyla geldiklerini bilmelerine rağmen Müslümanları Mekke’ye sokmamaya karar vermişlerdir. DİVAN-I HÜMAYUN NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER? Hz. Muhammed tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın, Mekkeliler tarafından alıkonulması üzerine Hz. Muhammed ve yanında bulunan Müslümanlar savaş kararı almıştır. Hz. Muhammed’in aldığı bu karar karşısında, aslında savaşmaya pek niyeti olmayan Mekkelilerin, Hz. Osman’ın serbest bırakmaları ve barış istemeleri üzerine iki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır. Hudeybiye Antlaşması Maddeleri 628 yılında Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması’nın öne çıkan maddeleri şu şekildedir:

Medineliler, antlaşmanın imzalandığı bu yıl Mekke’ye giremeyecekler ancak gelecek yıl bu ziyareti gerçekleştirebileceklerdir.

Ertesi yıl gerçekleşecek olan ziyaret yalnızca 3 gün sürecektir.

Bu ziyaret sırasında hiçbir Müslüman Mekkeliler ile görüşmeyecek ve Hz. Muhammed şehirden ayrılırken hiçbir Mekkeli onunla beraber gidemeyecektir.

Arap kabileleri birbirleriyle diledikleri gibi birlik kurabileceklerdir.

Mekke’den birisi Müslüman olup da Medine’ye sığınırsa bu kişi iade edilecektir. Ancak Mekke’ye sığınan hiçbir Müslüman, Medine’ye iade edilmeyecektir.

Yapılan bu antlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacak ve taraflar, bu süre zarfında birbirlerine saldırmayacaklardır.

Her iki taraf da almış oldukları esirleri iade edeceklerdir. Hudeybiye Antlaşması Sonuçları İslam tarihinde çok önemli bir yer tutan Hudeybiye Antlaşması sonuçları şu şekilde listelenebilir: Mekkeliler imza attıkları bu antlaşma ile birlikte, Müslümanların siyasi varlıklarını resmen tanımışlardır.

Bu antlaşma, kâğıt üzerinde her ne kadar Müslümanların aleyhine gibi görünse de sonuçları itibariyle Müslümanların lehine olmuştur.

Bu antlaşma ile birlikte, Mekkeliler arasında İslamiyet yayılma imkânı bulmuştur.

İki taraf arasında oluşan barış ortamı, ticari ilişkilerin başlamasına ve gelişmesine olanak tanımıştır.

Hudeybiye Antlaşması; imzalandıktan kısa bir süre sonra Mekkeliler tarafından bozulmuştur. Hudeybiye Antlaşması Kısaca Önemi Hudeybiye Antlaşması’nın imzalanmasının siyasi açıdan en büyük önemi; Mekkeliler; imza atmış oldukları bu belge ile Müslümanları siyasi bir güç olarak tanımak zorunda kalmışlardır. Bunun yanında, bu antlaşmanın yaratmış olduğu kısa süreli barış ortamında İslam dini, Mekke içinde de yayılma imkânı bulmuştur. Hudeybiye Antlaşması’nın bir diğer önemli özelliği ise Mekke’nin fethinin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmış olmasıdır. Mekke içinde İslamiyet’in yayılma imkânı bulması neticesinde, bu antlaşmadan 2 sene sonra, 630 yılında Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, Hudeybiye Antlaşması’nın İslam tarihindeki yeri ve önemi açıkça görülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner