Hucurat Suresi okunuşu ve anlamı! Hucurat Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Bu surede yer alan emirler ve yasaklar insanların sadece Allah’a karşı değil, birbirlerine karşı da sorumluluk taşıdığını hatırlatır. İslam’ın öğretileri toplumsal barışın sağlanmasında, bireylerin manevi ve ahlaki olgunlaşmasında büyük bir rol oynar.

HUCURAT SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun).

Ya eyyuhâllezîne âmenû lâ terfeû asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavli ke cehri ba'dıkum li ba'dın en tahbeta a'mâlukum ve entum lâ teş'urûn(teş'urûne).

İnnellezîne yeguddûne asvâtehum inde resûlillâhi ulâikellezînemtehanallâhu kulûbehum lit takvâ lehum magfiratun ve ecrun azîm(azîmun).

İnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum lâ ya'kılûn(ya'kılûne).

Ve lev ennehum saberû hattâ tahruce ileyhim le kâne hayran lehum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn(nâdimîne).

Va'lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrahe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân(isyâne), ulâike humur râşidûn(râşidûne).

Fadlen minallâhi ve ni'meten, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

Ve in tâifetâni minel mu'minînektetelû fe aslihû beyne humâ, fe in begat ihdâhumâ alâl uhrâ fe kâtilûlletî tebgî hattâ tefîe ilâ emrillâhi, fe in fâet fe aslihû beynehumâ bil adli ve aksitû, innallâhe yuhıbbul muksitîn(muksitîne).

İnnemâl mu'minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn(turhamûne).

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayran minhum ve lâ nisâun min nisâin asâ en yekunne hayran minhunne, ve lâ telmizû enfusekum ve lâ tenâbezû bil elkâb(elkâbi), bi'sel ismul fusûku ba'del îmân(îmâni), ve men lem yetub, fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).

Yâ eyyyuhâllezîne âmenûctenibû kesîran minez zanni, inne ba'daz zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba'dukum ba'dâ(ba'dan), e yuhıbbu ehadukum en ye'kule lahme ahîhi meyten fe kerihtumûhu, vettekullâhe, innallâhe tevvâbun rahîmun. Yâ eyyuhân nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cealnâkum şuûben ve kabâile li teârafû, inne ekramekum indallâhi etkâkum, innallâhe alîmun habîr(habîrun). Kâletil a'râbu âmennâ, kul lem tu'minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a'mâlikum şey'â(şey'en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun). İnnemâl mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî summe lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh(sebîlillâhi), ulâike humus sâdikûn(sâdikûne). Kul e tuallimûnallâhe bi dînikum vallâhu ya'lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), vallâhu bi kulli şey'in alîm(alîmun). Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sâdikîn(sâdikîne). İnnallâhe ya'lemu gaybes semâvâti vel ard(ardı), vallâhu basîrun bimâ ta'melûn(ta'melûne). HUCURAT SURESİ ANLAMI Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın, gönüllerini takvâ (Allah'a karşı gelmekten sakınma) konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır. (Ey Muhammed!) Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir. Onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer (Allah'ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) adaletli davranın. Çünkü Allah, âdaletli davrananları sever. Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.

Bedevîler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, "iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin.2 Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." İman edenler ancak, Allah'a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. (Ey Muhammed!) De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir." Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki: "Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor." Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. HUCURAT SURESİ TEFSİRİ Hucurat Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olup, adını "odalar" veya "huzur yerleri" anlamına gelen "hucurat" kelimesinden alır. İslam toplumunun sosyal ve ahlaki değerlerini düzenleyen temel prensipleri içerir ve toplumsal ilişkiler, insan hakları, ahlaki davranışlar ve diğer insanlarla olan ilişkilerde dikkat edilmesi gereken kurallar üzerine yoğunlaşır. İslam'ın insan haklarına verdiği önemi, toplumsal adaleti ve bireysel hakların korunmasını vurgulayan çok önemli mesajlar sunar. Surede müminlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda detaylı bir yol haritası çizilir. İlk ayetlerinde Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine karşı çıkmanın, toplumda huzuru bozan bir davranış olduğunu ifade edilir. Müminler Allah'ın belirlediği sınırları aşmamalı, O'nun emirlerine saygı göstermelidir. Ayrıca Resulullah (s.a.v.)'in sözlerine ve davranışlarına itaat, İslam toplumu için hayati öneme sahiptir. Bu ayetlerle birlikte bireysel ve toplumsal düzeydeki davranışların İslam ahlakıyla uyumlu olması gerektiği hatırlatılır. Bu surenin öne çıkan bir başka mesajı, müminlerin arasındaki kötü zanlar ve dedikodulara karşı dikkatli olmaları gerektiğidir. "Zannın peşinden gitmeyin" (Hucurat, 49/12) ayeti, insanların başkaları hakkında kötü düşüncelere kapılmamaları gerektiğini belirtir. Dedikodu yapmak, insanların itibarını zedelemek, toplumsal barışı bozmak gibi olumsuz davranışlar İslam'ın kesinlikle yasakladığı eylemler arasındadır. Birbirlerine karşı saygılı ve nazik bir dil kullanması gerektiği ifade edilir. Allah'ın emrettiği şekilde müminler birbirlerini kırıcı sözlerden kaçınarak hoşgörü içinde iletişim kurmalıdır.

Hucurat Suresi’nde ırk, sınıf ve sosyal statü farklarının İslam toplumu için geçersiz olduğu vurgulanır. İnsanlar arasındaki farkların sadece tanışma ve birbirlerini tanıma amacına hizmet etmesi gerektiği belirtilir. Yüce Allah’ın katında en değerli olan üstünlük taslayanlar değil, O’na karşı en derin takvaya sahip olanlardır. Bu da toplumun her bireyinin eşit haklara sahip olduğunu ve hiçbir bireyin diğerinden üstün olmadığını açıkça ortaya koyar. Bir diğer önemli öğüt ise insanlar arasındaki düşmanlıkların giderilmesidir. Hucurat Suresi müminler arasındaki ihtilafların, sabır ve hoşgörüyle çözüme kavuşturulmasını teşvik eder. Anlaşmazlıkların, doğru iletişim ve hakemlik yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği belirtilir. Toplum içindeki sorunların çözülmesinde arabuluculuk yapmanın önemine işaret eder. Hucurat Suresi yazılışında müminlerin birbirlerini tanımadan yargılamamaları gerektiğini de öğütler. İslam toplumunda her birey değerli ve onurludur. Bir kişinin geçmişi, ırkı ya da sosyal statüsü onun dini değerleriyle ilgili yargılar koymak için bir temel olmamalıdır. Bu sure, İslam’ın evrensel kardeşlik anlayışını vurgular ve müminlerin arasındaki dayanışma ve birlikteliği güçlendirir.