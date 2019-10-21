Çinli akıllı telefon markası Huawei, İstanbul Anadolu yakasında teknik servis ağını geliştiriyor. İstanbul Kadıköy’ün en önemli caddelerinden olan Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde açılışı yapılan üç katlı Huawei Kadıköy Teknik Servis Merkezi’nde ürün satışı 19 Ekim Cumartesi, teknik servis hizmeti 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren başladı.

Huawei, açtığı bu yeni merkezde teknik servis hizmetinin yanısıra ürün satışı da yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen Huawei Servis Günleri, Kadıköy Servis Merkezi’nde de geçerli olacak. Bu günler kapsamında telefon onarımında 100 TL’ye varan indirimler uygulanacak. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.

AYDA BİR KEZ SUNULUYOR

Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.