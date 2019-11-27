İşte Habertürk yazarı Esin Övet'in "Kanalımıza hoş geldiniz" başlıklı köşe yazısı...

-Youtube açsana.

-Youtube yapsana.

-Youtube'u senden başkası yapamaz ki!

-Neden neden neden yapmıyorsun?

-Herkesin bir kanalı var. Senen neden yok?

Evet neden yok?

Diye diye geçti inanın yaklaşık beş senem.

Son bir yılda bu sözler ve cümleler çoğaldı.

Katlandı, ikiye bölündü.

Neden benim bir kanalım yoktu gerçekten?

-Öncelikle herkesin kanalı olmak zorunda değil.

-Ve ben herkesin YouTube olmasından yana değilim.

-Ve maalesef herkes başlayınca da ben soğudum.

-Evet yalan söyleyeceğim soğudum. Hatta “O da mı yapıyor”, “Yok artık o da mı?”, “Hadi canım o da mı?” diye diye kendimi iyice uzaklaştırdım.

Yazdan bu yana Genel Yayın Yönetmenimiz Yavuz Barlas ve Yazı İşleri Koordinatörümüz ve aynı zamanda HT Masa’dan masa arkadaşım Kadir Kaymakçı “Hadi Esin hadi Esin” diyerek bir hayli benim canıma okudular.

İşte bu YouTube fikrinden soğumamdan ötürü ne yalan söyleyeyim hep kaçtım.

Sonra bir anda geçen haftalarda gazeteye gittiğim bir gün yine bu konu açılmıştı ki, bir anda kendimi yayında buldum.

Bir anda cesaret geldi.



Kadir Kaymakçı ile oturduk karşılıklı konuşmaya başladık. Ama öyle ekrandaki gibi robot gibi bir şeyler beklemeyin. Öyle havadan, sudan aklımıza ne gelirse.

Evde koltukta oturuyor da sohbet ediyor gibi başlayacağız konuşmaya. Mesela bu akşam 17.00’de hem haberturk.com HT Stüdyo'da hem de Habertürk'ün YouTube kanalında, Facebok ve Twitter hesaplarında aynı anda canlı canlı programımız var.

Tabii canlı izleyemezseniz sonra da izlerseniz elbet. Yayınlar hep orada kalacak.

Arada konuklarımız olacak ama öyle teknoloji konukları tadında.

Yani telefonla bağlanacağız, mesajla bağlanacağız. Hatta FaceTime bile yapacağız.

Bence çok keyifli olacak.

Kadir'le birlikte HT MASA'yı yeniden kuruyoruz...

Hadi Esin ve Kadir’in 'MASA'sına buyurun, hep birlikte sohbet edelim.

BUGÜN SAAT 17.00'DE!

Habertürk yazarı Esin Övet ve Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, bugün 17.00’de hem haberturk.com HT Stüdyo'da hem de Habertürk'ün YouTube kanalında, Facebok ve Twitter hesaplarında aynı anda canlı yayında!