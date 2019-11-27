27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşte Habertürk yazarı Esin Övet'in "Kanalımıza hoş geldiniz" başlıklı köşe yazısı...
-Youtube açsana.
-Youtube yapsana.
-Youtube'u senden başkası yapamaz ki!
-Neden neden neden yapmıyorsun?
-Herkesin bir kanalı var. Senen neden yok?
Evet neden yok?
Diye diye geçti inanın yaklaşık beş senem.
Son bir yılda bu sözler ve cümleler çoğaldı.
Katlandı, ikiye bölündü.
Neden benim bir kanalım yoktu gerçekten?
-Öncelikle herkesin kanalı olmak zorunda değil.
-Ve ben herkesin YouTube olmasından yana değilim.
-Ve maalesef herkes başlayınca da ben soğudum.
-Evet yalan söyleyeceğim soğudum. Hatta “O da mı yapıyor”, “Yok artık o da mı?”, “Hadi canım o da mı?” diye diye kendimi iyice uzaklaştırdım.
Yazdan bu yana Genel Yayın Yönetmenimiz Yavuz Barlas ve Yazı İşleri Koordinatörümüz ve aynı zamanda HT Masa’dan masa arkadaşım Kadir Kaymakçı “Hadi Esin hadi Esin” diyerek bir hayli benim canıma okudular.
İşte bu YouTube fikrinden soğumamdan ötürü ne yalan söyleyeyim hep kaçtım.
Sonra bir anda geçen haftalarda gazeteye gittiğim bir gün yine bu konu açılmıştı ki, bir anda kendimi yayında buldum.
Bir anda cesaret geldi.
Kadir Kaymakçı ile oturduk karşılıklı konuşmaya başladık. Ama öyle ekrandaki gibi robot gibi bir şeyler beklemeyin. Öyle havadan, sudan aklımıza ne gelirse.
Evde koltukta oturuyor da sohbet ediyor gibi başlayacağız konuşmaya. Mesela bu akşam 17.00’de hem haberturk.com HT Stüdyo'da hem de Habertürk'ün YouTube kanalında, Facebok ve Twitter hesaplarında aynı anda canlı canlı programımız var.
Tabii canlı izleyemezseniz sonra da izlerseniz elbet. Yayınlar hep orada kalacak.
Arada konuklarımız olacak ama öyle teknoloji konukları tadında.
Yani telefonla bağlanacağız, mesajla bağlanacağız. Hatta FaceTime bile yapacağız.
Bence çok keyifli olacak.
Kadir'le birlikte HT MASA'yı yeniden kuruyoruz...
Hadi Esin ve Kadir’in 'MASA'sına buyurun, hep birlikte sohbet edelim.
BUGÜN SAAT 17.00'DE!
Habertürk yazarı Esin Övet ve Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, bugün 17.00’de hem haberturk.com HT Stüdyo'da hem de Habertürk'ün YouTube kanalında, Facebok ve Twitter hesaplarında aynı anda canlı yayında!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!