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        Haberler Gündem Güncel HSK müfettişine otoparkta bıçaklı saldırı | Son dakika haberleri

        HSK müfettişine otoparkta bıçaklı saldırı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu yemekhanesinde görev yapan bir personel, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakla saldırdı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.10.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:37
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        HSK müfettişine bıçaklı saldırı
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        Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK), yemekhane personelinin bıçaklı saldırısına uğrayan müfettiş ağır yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, HSK yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.

        Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

        Saldırganın Keban adliyesinde mübaşirlik yaptığı dönemde, Mehmet Aslan'ın da savcı olarak görev yaptığı ve aralarında husumet olduğu ve bu husumet sonrası mübaşirlik görevinden istifa ettiği öğrenildi.

        HSK yemekhanesinde işe başlayan saldırganın, husumetli olduğu Mehmet Aslan'la burada karşılaşınca saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

        BAKAN TUNÇ HASTANEDE ZİYARET ETTİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bıçaklı saldırıda yaralanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Bakan Tunç, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesinde Aslan'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi aldı.

        Hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Tunç, Aslan'ın, öğle saatlerinde HSK'de hizmetli olarak çalışan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradığını belirtti.

        Tunç, "Saldırıda ensesinden yaralandı. İyi, hayati tehlikeyi atlatmış, yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi, ailesi de yanında. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar." dedi.

        Yılmaz Tunç, Aslan'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam edileceğini bildirdi.

        Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğünü, saldırganın gözaltında olduğunu belirten Tunç, soruşturmayı ve Aslan'ın tedavisini takip edeceklerini dile getirdi.

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        #HSK
        #bıçaklı saldırı
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