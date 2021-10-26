HSK, Kocabey'in istifasını Meclis'e bildirdi

MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen Hamit Kocabey, 14 Ekim'de görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kocabey, istifasını, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” sözleri ile duyurmuştu.

KRİTİK GÖRÜŞME SONRASI İSTİFA İŞLEME KONULDU

Kocabey, yargı ve siyaset kulislerini hareketlendiren istifasını bizzat HSK başkanı da olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sundu. Gül, Kocabey'in istifa dilekçesini 19 Ekim Salı günü HSK’ya gönderdi. Ancak HSK, istifayı bir süre bekletme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'de bir saat süren görüşmelerinin ardından HSK, resmen Kocabey'in istifasını işleme koydu, Meclis Başkanlığı'na bildirdi.

MECLİS 30 GÜN İÇİNDE YENİ İSMİ BELİRLEYECEK

Peki Kocabey'in yerine gelecek isim nasıl belirlenecek? Meclis’te 30 gün içinde yeni üye seçimi yapılacak. Meclis Başkanlığı öncelikle adaylık ilanına çıkacak. Akademisyen ve avukatlar arasından başvuran isimler Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletilecek. Karma Komisyon adaylar arasından seçilecek üç ismi Meclis Genel Kurulu’na bildirecek. Genel Kurul bu isimlerden birini HSK’nın yeni üyesi olarak seçecek. Genel Kurul’da da karma komisyonda olduğu gibi önce üçte iki, sonra beşte üç çoğunluk aranacak.

İTTİFAKLARIN YİNE UZLAŞMASI BEKLENİYOR

Ancak; 52 üyeli Karma Komisyon’da Cumhur İttifakı yeterli çoğunluğa sahip değil. Bu nedenle geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimde olduğu gibi Millet İttifakı ile uzlaşıya varılması bekleniyor. Hali hazırda, HSK’da hem CHP hem de İYİ parti kontenjanından isimler bulunuyor. Bu nedenle Millet İttifakı’nın, Cumhur İttifakı’nın işaret edeceği ismin HSK üyesi olması için gerekli desteği vereceği kaydediliyor.

YENİ ÜYENİN AKADEMİSYEN OLACAĞI BELİRTİLİYOR

Kocabey’in istifası sonrası HSK’da MHP kontenjanından bir isim kalmadı. Peki, yeni seçimde MHP bir aday işaret edecek mi? Yoksa AK Parti’nin önereceği bir isim mi yeni HSK üyesi olacak? Kulislerde, AK Parti'nin belirleyeceği bir ismin yeni HSK üyesi seçileceği konuşuluyor. Bu ismin de bir hukukçu akademisyen olacağı ifade ediliyor.