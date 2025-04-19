Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı HSK kararı Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        Yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında HSK kararı Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından alınan ve bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişiklik öngören karar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:48 Güncelleme: 19.04.2025 - 01:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında HSK kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararına göre, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

        Kararla birlikte, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Resmi Gazete
        #Hakimler ve Savcılar Kurulu
        #HSK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        5 ülkede eş zamanlı operasyon! 4 çete deşifre oldu
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Pentagon: Suriye'deki asker sayısı binin altına düşecek
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Üniversiteler Donald Trump'a karşı birleşiyor
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Rıdvan Dilmen: Ağır-hafif sıklet maçı gibiydi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa