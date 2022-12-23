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HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 23.12.2022 - 00:58 | Güncelleme: ABONE OL
HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
İHA

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA'nın haberine göre Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy'un İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter'in Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay'ın Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay'ın Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan'ın İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu'nun Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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