28 Mayıs'ta Tayvan'da kapılarını açan Computex 2019 fuarı birbirinden ilginç cihazların tanıtımına evsahipliği yapıyor. Teknoloji firmaları ardı ardına yeni nesil ve konsept ürünlerini tüketicinin beğenisine sundu. Fuardaki en dikkat çekici yeniliklerden birisi ise çift ekranlı laptoplar oldu. HP ve Asus özellikle oyunseverleri hedefleyen çift ekranlı modellerini tanıtırken, Intel çift ekranlı laptop prototipini tüketicilerin beğenisine sundu. Intel'in Honeycomb Glacier'i henüz satışa sunulmayacak olsa da bu modeller arasında en dikkat çekeni oldu. Asus ve HP'nin modellerinde ikinci ekran sabit bir şekilde klavyenin üzerinde dururken, Intel'in prototipinde katlanabilir ikinci ekranın açısı ayarlanabiliyor. Bu da kullanıcılara iki ekranı daha zahmetsiz kullanma olanağı tanıyor.

Intel'in Honeycomb Glacier'ının ana ekranı 15.6 inç boyutunda, ikinci katlanabilir ekranı ise 12.3 inç boyutunda. Ekranlar Full HD görüntü kalitesi sunuyor ancak çözünürlüğün satışa sunulacak modelde artırılması bekleniyor. İkinci ekranın özellikle online yayın yapan oyuncular tarafından tercih edileceği öngörülüyor.

TWITCH YAYINLARINDA KOLAYLIK

Intel'in katlanabilir çift ekranlı laptopı sayesinde oyuncular örneğin alt ekranda Twitch yayınına bakarken ana ekran da kesintisiz bir şekilde oyun oynayabilecek. Bu laptop henüz bir prototip olmasına rağmen i9 işlemci ve NVIDIA GTX 1070 grafik kartıylaher türlü oyunu kaldıracak kuvvette.

6 İNÇLİK SABİT İKİNCİ EKRAN

Computex 2019'da ilk olarak çift ekranlı 'oyun' laptopını tanıtan ise HP oldu. HP'nin yeni Omen X 2S laptopı 15 inçlik tecihe göre 1080 p veya 4K'lık ana ekrana sahip. Klavye üzerinde ise 6 inçlik HD kalitesinde ikinci bir ekran bulunuyor. Laptop 8 çekirdekli Intel i9 işlemciyle geliyor. 32GB'lik RAM and Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q grafik kartıyla oyunculara üst düzey bir performans vaatediyor.

2099 DOLARA SATIŞA SUNULACAK

Intel'in prototipinde olduğu gibi ikinci ekranın özellikle online yayın yapan oyuncuların hayatını kolaylaştırması bekleniyor. Bunun yanında grafik tasarımcılar gibi görsel işlerle uğraşan kullanıcıların da kullanacağı özellikler sunulması amaçlanıyor. Türkiye satış fiyatı henüz açıklanmayan laptop haziran ayında ABD'de 2.099 dolarlık fiyat etiketiyle tüketicinin beğenisine sunulacak.

ASUS'UN İKİ EKRANI DA DOKUNMATİK VE 4K KALİTESİNDE

Oyun bilgisayarlarının iddialı isimlerinden Asus da fuarda iki adet dokunmatik 4K ekranı bulunan The ZenBook Pro Duo'yu tanıttı. Asus ZenBook Pro Duo, Intel Core i9-9980HK işlemci, 32 gb RAM 1 TB SSD depolama alanı ve NVIDIA GForce RTX2060 ekran kartı ile geliyor. HP ve Intel iki ekranlı laptoplarında hedef kitlelerini 'oyuncular' olarak açıklarken Asus video ve fotoğraf işleriyle uğraşan kullanıcıların ZenBook Pro Duo'yu tercih edebileceğini vurguladı. Fiyatı henüz açıklanmayan laptop yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak.