Hostes ile taksici arasında ücret tartışması

İstanbul'da hostes ile taksi şoförü arasında ücret tartışması kameraya yansıdı.

Olay, 13 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul Üsküdar İlçesinde akşam saatlerinde yaşandı.

İddiaya göre, Pınar isimli bir hostes, Güngören ilçesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için ticari taksiye bindi.

Vapurdan ininceye kadar taksiciye hakaret edip, bağıran hostes kendisini indirmesini istedi. Taksi şoförünün 550 lira yol ücretini ödeyerek inebileceğini söylemesi üzerine kadın, çantasıyla kaçmaya başladı, şoför de parayı alabilmek için arkasından gitti. Kadın ise parayı vermeyerek taksiciye vurmaya başladı. Yaşanan o anlar ise taksi şoförünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksici Mehmet Ayaz, "13 Temmuz günü yaklaşık altı sıralarında ben Sabiha Gökçen Havalimanı'nın taksicisi olarak çalışıyordum. O sıralarda bizim çalışan arkadaşlardan bir tanesinin kendi abone yolcusu vardı. Kendisi hostes, havalimanında çalışıyor. Gidip aldım kendisini. Sabiha Gökçen'e gelecektik. Yolda gelirken navigasyonda köprü trafiği inanılmaz gösteriyordu. Çok yoğundu. Ben de hanım efendiye sordum.' Pınar Hanım' dedim 'köprü değil de tünelden gideceğim' dedim. 'Ücretini karşılar mısın?' dedim. 'Hayır karşılayamam' dedi. Ben de 'sıkıntı yok. Gerekirse ben cebimden veririm ama oradan gidelim. Çünkü çok trafik vardı. Tünelin oraya geldiğimde baktım orası da çok yoğun. Vapur boş olduğu için vapura döndüm. Pınar hanım vapura gelince bozuldu. Bana neden vapura geldiğimizi söyledi. Ben de açıklamasını yaptım. Ücreti sonuçta ben veriyorum. Köprüden gitsek de tünelden gitsek de fark etmiyor. Tünel de yoğundu. Ben de burayı tercih ettim. Sonra kendisi bana, benim için kesinlikle buradan gelmemesi gerektiğini çünkü hostes kıyafetiyle toplu taşımaya binmelerinin yasak olduğunu söyledi. Ben de bunu bilmediğimi ilk defa duyduğumu söyledim" dedi.