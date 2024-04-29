Hortum vurdu, acil durum ilan edildi! ABD'nin Oklahoma eyaletinde 4 kişi öldü
ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen hortumlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 12 bölgede "acil durum" ilan edildi
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ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen ve güneydeki Holdenville kasabasını vuran hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.
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Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasında, Oklahoma'daki yaklaşık 5 bin nüfuslu Holdenville kasabasında etkisini gösteren hortumların biri çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtildi.
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Eyaletin acil durum ekipleri şiddetli rüzgar, dolu ve sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasarların meydana geldiğini kaydetti.
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Oklahoma Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortum nedeniyle bir hastanenin hasar gördüğünü ve şiddetli rüzgarların ardından araçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle bazı yolların trafiğe kapandığını bildirdi.
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Yetkililer, eyalet genelinde 33 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan eden Vali Kevin Stitt, "Dualarım, Oklahoma'da meydana gelen hortumlar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerle birlikte." ifadesini kullandı.
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*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.