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        Haberler Dünya Hortum vurdu, acil durum ilan edildi! ABD'nin Oklahoma eyaletinde 4 kişi öldü

        Hortum vurdu, acil durum ilan edildi! ABD'nin Oklahoma eyaletinde 4 kişi öldü

        ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen hortumlarda 4 kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 12 bölgede "acil durum" ilan edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 29.04.2024 - 07:42
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          ABD'nin Oklahoma eyaletinde meydana gelen ve güneydeki Holdenville kasabasını vuran hortumlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

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          Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasında, Oklahoma'daki yaklaşık 5 bin nüfuslu Holdenville kasabasında etkisini gösteren hortumların biri çocuk 4 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtildi.

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          Eyaletin acil durum ekipleri şiddetli rüzgar, dolu ve sel nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasarların meydana geldiğini kaydetti.

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          Oklahoma Acil Durum Yönetimi Bürosu, hortum nedeniyle bir hastanenin hasar gördüğünü ve şiddetli rüzgarların ardından araçların ve elektrik direklerinin devrilmesiyle bazı yolların trafiğe kapandığını bildirdi.

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          Yetkililer, eyalet genelinde 33 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

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          Olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan eden Vali Kevin Stitt, "Dualarım, Oklahoma'da meydana gelen hortumlar nedeniyle sevdiklerini kaybedenlerle birlikte." ifadesini kullandı.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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