Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bakkalın önüne gelen bir horoz, kutu içerisindeki cips paketini gagasıyla alarak yere koydu.

DHA'nın haberine göre durumu fark eden kadın, dükkandan çıkınca horoz uzaklaştı.

Paketi kutuya koyan kadının içeri girmesinin ardından horoz, tekrar gelerek cips paketini aldı.

Yine dükkandan çıkan kadın, bu kez cips paketini bırakmayan horozu kovalamaya başladı.

Horoz, kaçarak bölgeden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.