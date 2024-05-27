Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 20 milyon 500 bin hisse dağıtımı yapacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. 29 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlayacak olan firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Horoz Lojistik hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, lot dağıtımı ve diğer detaylar...