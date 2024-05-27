Horoz Lojistik halka arz oluyor: Horoz Lojistik kaç lot verir?
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. halka arz oluyor. 'HOROZ' koduyla BIST'te işlem görecek firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi olarak kullanacak. İşte, Horoz Lojistik hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, lot dağıtımı ve diğer detaylar..
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Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Eşit dağıtım ile 20 milyon 500 bin hisse dağıtımı yapacak firmanın halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL olarak açıklandı. 29 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlayacak olan firma Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, Horoz Lojistik hisse fiyatı, talep toplama tarihleri, lot dağıtımı ve diğer detaylar...
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HOROZ LOJİSTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?
Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.
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HOROZ LOJİSTİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Horoz Lojistik halka arz kapsamında 29-30-31 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.
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HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 20.500.000 lot dağıtımı yapacak;
1.500.000 Katılımcı - 10 Lot (550₺)
2.000.000 Katılımcı - 7 Lot (385₺)
2.500.000 Katılımcı - 6 Lot (330₺)
3.000.000 Katılımcı - 5 Lot (275₺)
3.500.000 Katılımcı - 4 Lot (220₺)
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HOROZ LOJİSTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Horoz Lojistik katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun değildir.
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HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?
Yüzde 10 ile 15’ini elektrikli araç satın alımında,
Yüzde10 ile 15’ini Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda,
Yüzde 20 ile 25’ini e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinde,
Yüzde 5 ile 10’unu depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde,
Yüzde 40 ile 45’ini İşletme sermayesinde kullanacak.