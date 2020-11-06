Horma Kanyonu'na ziyaretçi ilgisi

"Pınarbaşı, mağaraları, şelalesi ve kanyonları ile kendini Batı Karadeniz'de öne çıkaran bir ilçe. Bu doğal güzelliklerin lokomotifi konumunda olan da Horma Kanyonu. Horma Kanyonu'nun 3 kilometrelik yürüyüş yolu Milli Parklar tarafından tamamlandı. Bu sene de kanyonun işletmeciliği Belediyemize devredildi. Horma endemik bitki çeşitliliği fazla olan, muhteşem güzellikleri ile gezenleri hayran bırakan muhteşem bir kanyon."