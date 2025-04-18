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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hopi'de iki üst düzey atama - İş-Yaşam Haberleri

        Hopi'de iki üst düzey atama

        Hopi Satış ve Ticari İş Ortakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gamze Bektaş, Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna ise Murat Taşbaş getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:55 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:55
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        Hopi'de iki üst düzey atama
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        Hopi, 10. yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendiriyor.

        Satış alanında deneyimli isimlerden Gamze Bektaş, 2 Nisan itibarıyla Hopi'nin Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanırken; Hopi'nin kurucu ekibinde yer alan Murat Taşbaş ise 3 yıl aranın ardından 14 Nisan itibarıyla yeniden Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

        Gamze Bektaş Kimdir?

        Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunu olan Gamze Bektaş, 2020 yılında Bilkent Üniversitesi Turquality Yönetici Geliştirme Programı'nı tamamladı. Kariyerinin ilk yıllarında Coca Cola İçecek ve Enter Telekom'da Satış Müdürü olarak görev alan Bektaş; ardından Turkcell'de Büyük Müşteriler, Kurumsal Çözümler ve Orta ve Büyük Müşteriler Satış birimlerinde Grup Satış Müdürü görevlerinde bulundu. Turkcell'deki 10 yıllık yolculuğunun ardından Vodafone'a Kurumsal Satış Kıdemli Müdürü olarak atanan Gamze Bektaş, daha sonra Arvento Mobil Systems'de Türkiye Satış Direktörlüğü görevini üstlendi. 3 yıldır Sovos'ta Kıdemli Satış Direktörü görevini yürüten Bektaş, Hopi'de Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcısı görevi ile satış organizasyonundan sorumlu olarak, farklı ürünlerdeki satış gücünü artırmak amacıyla bir araya getirilen Ticari İş Ortaklıkları ve Customer Success ekiplerinin liderliğini üstlenecek.

        Murat Taşbaş Kimdir?

        Trakya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Murat Taşbaş, kariyerine Gima'da başladı. Buradaki 8 yıllık deneyimi boyunca Uygulama Geliştirme Yöneticisi olarak görev aldı. 2006-2013 yılları arasında Boyner Büyük Mağazacılık'ta İş Analizi ve Karar Destek Sistemleri Birim Yöneticisi görevini üstlendi. Bu süreçte, YKM ve Boyner Büyük Mağazacılığın birleşmesi, kasa sistemlerinin dönüşümü gibi birçok projeyi yönetti. 2015 yılında Hopi'nin kuruluşuyla birlikte CTO olarak atanan Taşbaş, bu görevi 2022 yılına kadar sürdürdü. Ardından 3 yıl boyunca Fuudy'de CTO olarak görev yaparak Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetimi ekiplerinin yönetimini üstlendi. Hopi'de CTO görevini bir kez daha üstlenen Murat Taşbaş, Bilgi Teknolojileri ve Ürün Yönetimi ekiplerine liderlik edecek.

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