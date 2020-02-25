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Çinli teknoloji markası Honor, yeni ürünlerini İspanya’dan canlı yayınla tüm dünyaya tanıttı. Çinli şirket, giriş ve orta seviye akıllı telefonlarına yeni amiral gemisini eklerken, ayrıca duyurduğu MagicBook ile dizüstü bilgisayar pazarına da girdi.

Etkinlikte, Huawei AppGallery yüklü olarak gelen markanın yeni amiral gemisi Honor View 30 Pro, merakla beklenen dizüstü bilgisayar serisi Honor MagicBook, akıllı saat Honor MagicWatch 2 ve spor odaklı kulaklık Honor Magic Earbuds tanıtıldı.

5G’Lİ HONOR VIEW 30 PRO

5G teknolojisiyle geliştirilen ve yeni Kirin 990 5G yonga seti ile güçlendirilen Honor View 30 Pro, Honor’un amiral gemisi telefonu olarak lanse edildi. Telefon 40 MP Sony IMX600 Ana Kamera, Cine-Lens’li 12 MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 8MP’lik Telefoto Kamera’ya sahip SuperSensing Üçlü Kamera sistemiyle sunuluyor.

Honor’un yeni amiral gemisi 16:9’lık özel sensörle desteklenen 12MP’lik Cine-Lens’le birlikte, sinema filmi kalitesinde fotoğraf ve video çekilebiliyor. Verilen bilgiye göre Honor View 30 Pro, ilk önce Rusya’dan başlayarak satışa sunulacak.

PC PAZARINA İKİ ÜRÜNLE GİRDİ

Honor MagicBook 14 ve Honor MagicBook 15 olmak üzere iki ayrı modeli barındıran Honor MagicBook serisiyle birlikte Honor, ilk defa PC kategorisinde ürün de duyurmuş oldu.

Uzay Grisi ve Mistik Gümüş renkleriyle sunulan Honor MagicBook 14, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor, 65W’lık hızlı şarjı da kompakt bir Tip-C adaptörüyle sağlıyor. Yüksek ekran-kasa oranıyla FullView ekrana sahip olan cihaz, Honor telefonlarla da akıllı iletişim özelliği sunuyor.

Honor MagicBook Serisi, klavyede yer alan kamera tuşunun altında gizlenen bir pop-up web kamerası ile donatıldı. Kullanıcılar klavyede yer alan kamera tuşuna basarak, pop-up web kamerasının ortaya çıkmasını sağlayabiliyorlar. Bu özellik, kameranın uzaktan ele geçirilmesi ve gözetlenmesine karşı bir koruma görevini görüyor.

Parmak izi sensörü barındıran güç tuşu ile daha güvenli bir giriş deneyimi sağlanıyor. Honor MagicBook 14/15 (256GB),mart ayının sonunda ilk olarak İngiltere, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti gibi pazarlarda satışa sunulacak.

MAGICWATCH’A İTALYAN DERİSİ

Honor, yaptığı duyuruyla birlikte Honor MagicWatch 2 için özel olarak üretilen EasyFit serisi saat kayışlarını duyurdu. Yeni kayışlar 42 ve 46mm’lik Honor MagicWatch 2’ye uyumlu olarak sunuluyor.

Sekiz yeni renkte görünüm ve çevre dostu, hipoalerjenik floröelastomer ve İtalyan derisi gibi farklı malzeme seçenekleriyle yenilenen akıl saat, çeşitli aktiviteler veya farklı giysilere göre kişiselleştirilebiliyor.

Floröelastomer malzemede Günışığı Sarısı, Zeytin Yeşili, Mercan Mavisi, Gökyüzü Mavisi, Lila ve Kamelya Pembesi olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunulurken, deri kayış için de Harikalar Dünyası Yeşili ve Büyücü Moru seçenekleri mevcut. EasyFit serisi kayışlar nisan ayından itibaren tüm dünyada satışa sunulacak.

Honor MagicWatch 2’ye yeni eklenen Kadınlar İçin Periyot Takibi özelliği ise kadınların regl dönemlerini takip etmelerini, semptomları kaydetmelerini ve bir sonraki periyot başlangıcına daha hazır olabilmeleri için gerekli bilgiler sunuyor.

SpO2 takibi ile spor meraklıları, antrenman sırasında kandaki oksijen doygunluk seviyesini görüntüleyebiliyorlar. Honor MagicWatch 2, mart ayının sonunda sunulacak güncelleme ile SpO2 takibi yapabiliyor olacak.

AKTİF GÖRÜLTÜ ENGELLEMELİ MAGIC EARBUDS

Honor, Barselona’dan düzenlediği canlı yayın ile Hibrit Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisine sahip Honor Magic Earbuds’ı da tanıttı. Dahili üçlü mikrofonuyla adaptif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan kulaklık, 10mm’lik sürücüye sahip. Kulaklık, İnci Beyazı ve Yumurta Mavisi renkleriyle nisan ayından itibaren tüm dünyada satışta olacak.