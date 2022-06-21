Hong Kong'un simgelerinden 'yüzen dev' battı

AA

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, COVID-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.

*Görsel, Associated Press'ten alınmıştır.

Restoranın su alması sonucu yan yatmaya başladığı aktarılan açıklamada, tüm çabalara rağmen restoranın dün battığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerindeki derinliğin en az 1000 metre olduğu bu nedenle kurtarma çalışmasının neredeyse imkansız olduğuna işaret edildi.

Hong Kong'un sembol yapılarından "Jumbo Floating Restoran" aralarında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve aktör Tom Cruise'un de olduğu birçok ünlü ismi ağırlamıştı.

Yaklaşık 80 metre uzunluğundaki restoran, 40 yılı aşkın süre Kanton mutfağından yemekler sunmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.