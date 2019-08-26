Hong Kong'da protestolar - Polis ilk kez silah çekip TOMA kullandı

Pazar günü yaşanan olaylarda Hong Kong polisi göstericilere silahlarını doğrulttu.

Hong Kong'da Haziran ayından bu yana devam eden protesto gösterilerinde Pazar günü polis ve göstericiler arasında gerilim tırmandı, bir polis silahını çekerek uyarı ateşi açtı.

Çin'e bağlı özerk Hong Kong bölgesindeki olaylarda çok sayıda polisin de silahlarını göstericilere doğrulttuğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde göstericilerin taş ve sopalarla polisi kovaladığı görülüyor. Polislerin bu olaydan sonra silahlarını çektiği ifade ediliyor.

https://twitter.com/PrisonPlanet/status/1165640987642720256

Pazar günkü gösterilerde Hong Kong polisi ilk kez göstericilere Toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalede bulundu.

Haziran ayında Hong Kong'da herhangi bir suçtan gözaltına alınan şüphelilerin Çin'e iade edilmesini öngören yasa tasarısı, protesto gösterilerini başlatmıştı. Binlerce kişi yasanın Hong Kong'un özerk statüsünü ihlâl ettiğini savunarak sokaklara çıkmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda protestolar geniş kapsamlı hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Polisin silah kullandığı iddialarına yanıt veren Hong Kong emniyeti, bir polisin uyarı ateşi açtığını ifade etti. Açıklamada ayrıca çok sayıda polis memurunun darp edildiği ve hastaneye kaldırıldıkları da belirtildi.

Ancak Emniyet Müdürü Leung Kwok-wing, silahını ateşleyen polisin göstericilere doğru nişan alıp almadığı sorusunu yanıtlamadı.

Sosyal medyada paylaşılan videolardan birisinde, polis ve göstericiler arasında yaşanan arbede sırasında yaşlı bir adam dizlerinin üzerine çökmüş haldeyken silahını çekmiş bir polis tarafından tekmelendiği görülüyor.

https://twitter.com/demosisto/status/1165626636718395393

Bu arbede başlamadan önce siyah kıyafetli göstericilerin polise tuğla ve molotof kokteylleri attığı görülmüştü.

Polis ve göstericiler arasında çıkan bu çatışmalar, gösterilerin başladığı Haziran ayından bu yana gerçekleşen en büyük şiddet olayları olarak kayda geçti.

Göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale eden Hong Kong polisi, barikatları aşmak için ise iki adet TOMA kullandı.

Yine sosyal medyada paylaşılan görüntülerde TOMA'ların göstericilerin kurduğu barikatların üzerine gittiği görülebiliyor.

Hong Kong polisi TOMA'ların sadece geniş katpsamlı kitlesel eylemlerin kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla kullanılabileceğini açıklamıştı.

Ancak Uluslararası Af Örgütü, TOMA'ların kullanılması sonucunda göstericilerin ciddi biçimde yaralanması riskinin bulunduğunu ifade etmiş, bu durumun gerilimi de artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Çin yönetimi karşıtı göstericiler, polisi orantısız güç kullanmakla suçlarken, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Analiz - Saira Asher BBC News/Hong Kong

Hong Kong'un fabrikalarla dolu mahallelerinden birisi iki gündür savaş alanına dönmüş durumda.

Sokakları yoğun bir biber gazı bulutu kapladığında geçen hafta sükûneti sağlayan kısa süreli uzlaşının artık geçerliliğini yitirmiş olduğunu söylemek mümkün.

Polisle çatışmadan çekinmeyen gösterici gruplar silahlanıp gelmişlerdi. Taşlar, tuğlalar, molotof kokteylleri, demir sopalar getirmişlerdi. Daha ılımlı göstericiler ise 'ahlaksız polis', 'çöp yığınları' sloganlarıyla desteklerini gizlemiyorlardı.

Bu hafta protestocular ve polis arasındaki gerilim eski haline dönmüş gibi duruyor. Ancak bu sefer protestocuların daha kararlı olduğunu söylemek de mümkün.

Bazı göstericiler polise çok sayıda molotof kokteyli fırlattı.

Hong Kong protestolarının nedeni ne?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Hong Kong krizi nasıl büyüdü? 3 Nisan Hong Kong yönetimi herhangi bir suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iade edilmesinin ve Çin'de yargılanmasının önünü açan bir yasal düzenleme hazırladı. 9 Haziran Yaklaşık 1 milyon Hong Konglu, iade yasasını protesto etmek için özel idare binasına yürüdü. 12 Haziran Polis ilk kez göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. 21 Temmuz Beyaz tişörtler giyen eli sopalı gruplar metro istasyonundaki sivillere saldırdı. Aynı gün göstericiler Çin hükümetinin Hong Kong binasının girişindeki yazıları tahrip etti. 3 Ağustos Protestocular biber gazı ve plastik mermilere karşı gaz maskeleri ve ev yapımı yelekler gibi önlemler alarak sokaklara çıktı. 11 Ağustos Polis tren istasyonuna girerek bina içerisinde protestoculara karşı biber gazı kullandı. 12 Ağustos Protestocular havalimanında toplandı. 25 Ağustos Polis ilk kez göstericilere TOMA'larla müdahale etti, bir polis silahını ateşledi. Göstericiler polise taş, tuğla ve molotof kokteylleri attı.