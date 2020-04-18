Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilere karışan muhaliflere gözaltı

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South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, aralarında eski milletvekilleri, aktivistler ve bir medya patronunun bulunduğu 13 kişi, "yasa dışı toplantı ve protesto düzenlemek, örgütlemek ve protestoya katılmakla" suçlanıyor.

Hong Kong polisinden yapılan açıklamada, eski milletvekilleri Martin Lee Chu-ming, Albert Ho Chun-yan, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Yeung Sum, Sin Chung-kai, Cyd Ho Sau-lan ve Margaret Ng Ngoi-yee, aktivistler Raphael Wong Ho-ming, Figo-Chan Ho-wun, Avery Ng Man-yuen ve Apple Daily gazetesi imtiyaz sahibi Jimmy Lai Chee-ying'in sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin 18 Ağustos, 1 Ekim ve 20 Ekim 2019'da düzenlenen gösterilerle ilgili soruşturulduğu, aralarında 5 kişinin ise ilave olarak 30 Eylül ve 19 Ekim 2019'daki protestolarla ilgili soruşturulacağı ifade edildi.

Jimmy Lai, İşçi Partili siyasetçi Lee Cheuk-yan ve Demokrasi Partisinin eski lideri Yeung Sum, "yasa dışı toplantı ve protesto düzenlemek" suçlamasıyla 22 Şubat'ta gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlatılan gösteriler, yıl sonuna kadar devam eden şiddetli kitlesel protesto dalgasına yol açmıştı.