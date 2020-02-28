28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilere karışan muhaliflere gözaltı
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısını protesto etmek üzere düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle yasa dışı toplandığı gerekçesiyle bir muhalif medya şirketinin kurucusu ve iki eski siyasetçi gözaltına alındı.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, kentte geçen yıl 31 Ağustos'ta ilgili tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde yasa dışı toplandığı gerekçesiyle polis, muhalif medyadan Apple Daily’nin kurucusu Jimmy Lai, İşçi Partisinden 63 yaşındaki Lee Cheuk-yan ve Demokrasi Partisinin eski lideri 72 yaşındaki Yeung Sum'u gözaltına aldı.
Bölgede önemli bir iş adamı da olan Lai, bir gazetenin muhabirini tehdit etmekle de suçlanıyor. Diğer yandan Hong Kong polisi, gözaltına alınan kişilerin 5 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağını duyurdu.
Hong Kong’da geçen yıl haziran ayında suçluların Çin’e iade tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protestolar ağustos ayında yoğunlaşmıştı. Bölgede önemli muhalif gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesinin (CHRF) 31 Ağustos'ta organize ettiği protesto polis tarafından "yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.
CHRF, polisin kararını Temyiz Komisyonuna götürmesine rağmen yasak kararı değişmemiş, grup bunun üzerine yaptığı açıklamayla göstericilerden özür dilemişti.
- Hong Kong protestoları
Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı. Kentte kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.
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