Hollywood'un tarihi skandallarından biri: Woody Allen nasıl üvey kızı ile evlendi?

Allen, bir zamanlar Mia Farrow ile beraberdi. İkili, ilişkiye başladığında Mia, Andre Previn ile olan önceki evliliği sırasında 6 yaşındaki Koreli bir kız olan Soon-Yi Previn'i evlat edinmişti. Küçük Soon-Yi, daha sonra Woody Allen ile skandal bir ilişkiye başlayacaktı.

Mia, Andre Previn ile olan ilişkisini yürütemedi ve çift ayrıldı. Mia daha sonra Woody Allen ile beraber olmaya başladı. Soon-Yi, Woody ile tanıştığında 11 yaşındaydı.

Fotoğraf: Mia Farrow, AP