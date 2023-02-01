Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin deniz turizminden, sağlık turizmine kadar potansiyelinin ne yüksek ölçüde olduğunu göstermek, bu amaçla ülkemizin tanıtımını yapmak için tanıtım filmlerinden sosyal medyaya kadar birçok mecrada etkin bir faaliyet gösteriyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, o faaliyetler arasında yer alan yabancı filmlerin Türkiye'de çekilmesine de ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.
Türkiye'de son 10 yılda çekilen yabancı filmlerin hasılatlarından yola çıkarak ulaşılan izleyici sayısına bakacak olursak Mehmet Nuri Ersoy'un bu konuya neden ayrı bir özen gösterilmesi gerektiğini düşündüğü daha iyi anlaşılıyor.
Türkiye'de son 10 yılda çekilen Türk filmleri küresel ölçekte yaklaşık ... kişi tarafından izlendi.
Ülkemizde çekilen yabancı filmlerin küresel ölçekte yüksek izleyici potansiyeline sahip olması sinema filmlerinin tanıtımında ne kadar yüksek etkiye sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
Keza TV dizileri de öyle.
ABD'den sonra en çok TV dizisi ihraç eden ülke olmamızın da tanıtımımızdaki rolü yadsınamaz.
Sinema yapımlarından yola çıkacak olursak, Antalya'da çekilen 'Servet Operasyonu' başta ABD, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hindistan gibi yüksek izleyici potansiyeline sahip ülkelerde henüz gösterime girmedi.