Hollywood 'Mekân Kaşifleri' geliyor

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollywood yapımları için lokasyon belirleyici 'Mekân Kâşifleri', doğal platoları incelemek için Türkiye'ye gelecek. 'Mekân Kaşifleri', Türkiye'de 10 gün boyunca film, dizi ve reklam çekimleri yapılabilecek olan doğal platoları inceleyecek. 'Mekân Kaşifleri'ni ülkemize davet eden Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı, konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Bu gezi, Türkiye'yi film platosu olarak dünya film endüstrisine tanıtmak açısından son derece önem taşıyor. Çünkü dünya çapında en iyi tanıtım yollarından birisi de, film endüstrisidir. Uluslararası ün kazanmış birçok Hollywood filminin çekildiği mekânlar yıllar geçse bile unutulmaz. Bu mekânlar iyi bir turizm ögesi olarak turistleri cezbeder. Ülkemizde de yabancı turistleri cezbedecek tarihi, doğal ve kültürel değerler sayılamayacak kadar çok. Biz Film Komisyonu Derneği olarak bu mekânları yabancı film yapımcılarına aktarmak için çalışıyoruz."
5 YILDA 1 MİLYAR $
"Hollywood'dan gelecek olan heyette aralarında dünya devi film şirketlerinin lokasyonlarını belirleyen üst düzey direktörler de bulunuyor. Bu gezide Hollywood'un karar vericileri ülkemizi daha yakından tanıyacak. Ekip; İstanbul, Çanakkale. Kuşadası, Pamukkale, Konya, Kapadokya ve Ankara'yı gezecek. 'Mekân Kaşifleri', İstanbul'da Türk film sektörünün yetkilileriyle ikili görüşmeler yapacak. Ardından da Türkiye Film Komisyonu Derneği olarak düzenleyeceğimiz seminere katılacaklar. Seminer de Hollywood ile Yeşilçam arasındaki ilişkileri artırıcı görüşmeler olacak. Bu film platoların lokasyonlarına karar verenlerin tavsiyeleri üzerine ülkemizde yapılacak çekimlerden sayısında belirgin bir artış bekliyorum. Bana göre en iyimser bir yaklaşımla 5 yılda 1 milyar $'lık bir döviz girdisi sağlanması içten bile değil" diyen Sait Yardımcı, 'Mekân Kaşifleri'nin Türkiye'nin tanıtımı için son derece önemli olduğunun da altını çizdi.
Sait Yardımcı, Türkiye Film Komisyonu Derneği'nin amacının ülkemizi dünyanın önde gelen bir film platosu haline getirmek olduğunu sözlerine eklerken "Film Komisyonları hemen hemen her gelişmiş ülkede var. O Ülkede yabancı ekiplerin film çekimleri için izin alınması, mekân keşfi, teknik ve yasal mevzuat ve prosedürler gibi konularda orada çalışmak isteyen yabancı film yapımcılarına yardımcı olur. Biz de bu nedenle amacımıza yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Türkiye'de, sinema filmi, TV belgeseli, reklam filmi çekmek isteyen yabancı yapımcılar için ilk kontak noktası olmayı üstlendik. Yabancı film profesyonellerini Türk meslektaşları ile buluşturuyoruz. Yabancı film yapımcılarının Türk ortak bulma çabalarına yardımcı oluyoruz. Biz de ülkemize gelen film yapımcılarının Türkiye'deki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla temaslarına koordinasyon sağlıyoruz" dedi.
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