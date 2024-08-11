Hollandalı Harrie Lavreysen'den altın madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı erkekler keirin kategorisinde Hollandalı Harrie Lavreysen, altın madalya kazandı.
Giriş: 11.08.2024 - 18:31 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:31
Hollandalı Harrie Lavreysen, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşı erkekler keirin kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da erkek bisikletçiler, keirin kategorisinde mücadele etti.
Harrie Lavreysen'in ilk sırada bitirdiği yarışlarda Avustralyalı Matthew Richardson ikinci, aynı ülkeden Matthew Glaetzer, üçüncü oldu.
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