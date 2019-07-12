Hollandalı cihatçıların çocukları özel bakım merkezinde 'güvenlik testinden' geçirilecek

12 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Savaşmak için Suriye'ye giden Hollandalı cihatçıların çocukları, ülkeye döndüklerinde gözlerden uzak özel bir bakım merkezinde 24 saat gözetim altında tutulacak.
Tıbbi ve psikolojik testlerden geçirilecek olan çocukların, Hollanda toplumu için tehdit oluşturup oluşturmadığı kontrol edilecek.
ABD, Hollanda'nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Suriye'deki IŞİD üyesi vatandaşlarını geri almaları çağrısı yapıyor.
Bunların önemli bir bölümünü kadın ve çocuklar oluşturuyor. AD gazetesine göre Türkiye ve Suriye'de 210 Hollandalı "Cihat çocuğu" bulunuyor.
Bunlardan 85'i, Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda kalıyor.
Hollanda, ABD makamlarının yardım sözü verdiği bu çocukların ülkeye getirilmesi durumunda yaşanacak güvenlik sorunundan endişe ediyor.
Hollanda İstihbarat Servisi'ne (AIVD) göre, Suriye'deki IŞİD kamplarında kalan çocuklara 9 yaşından itibaren silahlı eğitim verildi. Birçok çocuk savaşmaya zorlandı.
Bu nedenle Hollanda'ya dönen çocuklar, özel bir bakım merkezine konulacak.
Hollanda Çocuk Koruma Kurulu gözetimindeki merkezde, cihat çocukları her gün 24 saat boyunca gözetim altında tutulacak.
Çocukların şiddet eylemlerine zorlandığı olasılığını göz önünde tutan Çocuk Koruma Kurulu'na bağlı uzmanlar, çocukları "ortopedagojik ortamda" yakından izleyecek.
Tamamen dış dünyaya kapalı bir ortamda kalacak olan çocuklar, tıbbi ve psikolojik testlerden geçirilecek.
Böylece ne tür bir travmaya sahip oldukları ve hangi yardıma ihtiyaç duydukları belirlenecek. Çocuklar Hollanda'ya döner dönmez bu uygulamaya alınacaklar.
Çocuk Koruma Kurulu, özel bakım merkezinin nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.
Cihat çocuklarının büyük bölümünün Suriye'de doğduğu belirtiliyor. 210 çocuğun yüzde 10'unun 9 yaşından büyük olduğu ve ebeveynleriyle birlikte bölgeye gittikleri biliniyor.
Hollandalı cihatçılara ait en az 14 çocuğun ülkeye geri döndüğü ve bunların 9 yaşından küçük olduğu kaydedildi.
Torunları IŞİD saflarında bulunan bazı büyükbabalara, çocukların ülkeye gelmeleri durumunda, tehlikeli olup olmadıklarını belirlemek için tıbbi ve psikolojik muayeneden geçirilecekleri bilgisi verildi.
AD gazetesine konuşan bir büyükbaba, "Bu çok fazla ileri giden bir durum" dedi.
Aileler, Suriye ve Türkiye'de oluşturulacak bakım merkezlerinde gerekli tıbbi yardımın yapılmasını ve daha sonra çocukların güvenli biçimde kendilerine teslim edilmesini istiyor.
Ancak Çocuk Koruma Kurulu'na göre, istihbarat birimlerinin uyarısı ışığında bu şimdilik neredeyse imkansız.
Bu nedenle aile ve diğer çocuklardan uzak bir şekilde yardım sürecinden geçirilecekler.
Hollanda Çocuk Ombudsmanı Margrite Kalverboer, cihatçıların çocuklarının, daha fazla şiddetin pençesine düşmeden ülkeye getirilmesi konusunda hükümete çağrı yapmıştı.
Kalverboer, "Bu çocukları Hollanda'ya getirmek risk ama orada bırakmak daha büyük bir risk" demişti.
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