Hollanda Türkiye kadın voleybol maçı için heyecan şimdiden başladı. İşte voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği maçla ilgili merak edilen soruların yanıtı...

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Hollanda Voleybol maçı 30 Haziran Perşembe günü saat 23.00’te oynanacak.

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

HOLLANDA TÜRKİYE CANLI YAYIN (23.00)