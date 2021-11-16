Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ekipleri Hollanda ve Norveç grubun son haftasında bu akşam karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ekipleri Hollanda ve Norveç 16 Kasım Salı günü saat 22:45'de karşı karşıya gelecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayınlanacak.

G GRUBU PUAN DURUMU

1. Hollanda 9 maç 20 puan (23 av)

2. TÜRKİYE 9 maç 18 puan (+10 av)

3. Norveç 9 maç 18 puan (+9 av)

4. Karadağ 9 maç 121 puan

5. Letonya 9 maç 6 puan

6. Cebelitarık 9 maç 0 puan

Son maçlar: 16 Kasım Salı Karadağ-Türkiye, Hollanda-Norveç, Cebelitarık-Letonya