Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hollanda'nın popüler bebek isimleri açıklandı! 'Muhammed' 2. sırada

        Hollanda'da Muhammed en çok tercih edilen 2. isim oldu

        Hollanda'da 2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri paylaşıldı. Verilere göre erkek bebeklere verilen isimler listesinde Muhammed ikinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.01.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda'da Muhammed ismi zirveyi zorluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (SVB), ülkede en çok tercih edilen bebek isimlerini paylaştı.

        Verilere göre, ülkede geçen yıl yeni doğanlarda en çok tercih edilen erkek ismi 888 ile Noah, kızlarda da 681 ile Julia oldu.

        Farklı yazılışlarıyla beraber değerlendirildiğinde listede 721 ile Muhammed, erkek bebeklere en çok verilen isimler arasında ikinci sırayı aldı.

        2022'de de ikinci sırada yer alan Muhammed ismi 671 kez tercih edilmişti.

        *Haberin görseli iStock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hollanda
        #bebeklere en çok verilen isimler
        #Noah
        #muhammed
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB adayını 7 Ocak'ta açıklayacağız
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Togg'un 2024 yol haritası açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        Biden'ın kampanya ekibinden ABD Başkanı'na uyarı
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        Japonya'daki uçak kazasında yeni detaylar
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Ünlü çiftin kızı Gazze halkına böyle destek verdi
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Zorba ev sahibi binanın kapısını söktürüp elektriği kesti!
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        Van Gölü kıyısında Güneş patlamalarını takibe aldılar
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        NBA yıldızlarını geride bıraktı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Habertürk Anasayfa