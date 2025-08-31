Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Hollanda Grand Prix'sini kazanan Oscar Piastri! - Motor Sporları Haberleri

        Hollanda Grand Prix'sini kazanan Oscar Piastri!

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sini McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 31.08.2025 - 18:41
        Hollanda GP'ini kazanan Oscar Piastri!
        Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Yarışı, 1 saat 38 dakika 29.849 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Piastri, sezonun yedinci galibiyetini elde etti.

        Red Bull pilotu Max Verstappen, Piastri'nin 1.271 saniye gerisinde ikinci, kariyerinde ilk kez podyuma çıkan Racing Bulls Honda takımının Cezayir asıllı Fransız pilotu Isack Hadjar ise 3.233 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton, kazaların ardından yarış dışı kalırken Lando Norris ise aracındaki sorun nedeniyle yarışa veda etti.

        Sezonun 16. yarışı, İtalya Grand Prix'si 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

        Sezonda bu yarışla birlikte şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris'in 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

        Hollanda Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 309

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

        3. Max Verstappen (Hollanda): 205

        4. George Russell (Büyük Britanya): 184

        5. Charles Leclerc (Monako): 151

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 584

        2. Ferrari: 260

        3. Mercedes: 248

        4. Red Bull Racing: 214

        5. Williams: 80

