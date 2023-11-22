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        Haberler Dünya Hollanda'da halk sandık başında

        Hollanda'da halk sandık başında

        Hollanda'da halk, ülkenin 13 yıl aradan sonra yeni başbakanının seçilmesini sağlayacak genel seçim için sandık başına gidiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:27
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        Hollanda'da halk sandık başında
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        Hollanda'da 13 milyondan fazla seçmen sabah 7.30 ile akşam 21.00 arasında oy kullanarak Mark Rutte'den sonraki başbakanını seçecek.

        Son anketler Geert Wilders'in aşırı sağcı Özgürlük Partisi'ne (PVV) verilen desteğin arttığını gösteriyor.

        İLK KADIN BAŞBAKAN OLABİLİR

        Seçimlerde aday olan Liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) lideri Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz-Zegerius partisinin en fazla oyu alması halinde Wilders'la çalışacağını söyledi ancak karşı tarafın önde olması halinde Wilders'ı başbakan olarak desteklemeyi reddetti.

        VVD'nin kazanması halinde daha sıkı göç kontrollerini savunan Yeşilgöz-Zegerius Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olabilir.

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        Anketlerde VVD önde giderken onu PVV takip ediyor. Analistler "Geçen hafta PVV'nin güçlenmesi ve NSC'nin güç kaybetmesiyle oldukça fazla hareket gördük. Yine de tüm bu partiler yüzde 12 ile yüzde 19 arasında bir yerde, yani bu büyük ölçüde koalisyonun kanıtı" dedi.

        I&O Research'ün Salı günü yaptığı son ankete göre ise Hollanda halkının %63'ü kime oy vereceği konusunda hâlâ kesin bir karar vermedi.

        RUTTE'NİN İSTİFASI

        Hollanda'da, 7 Temmuz gecesi istifasını açıklayan koalisyon hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, gelecek seçimlerde partisinin başında yer almayacağını ve yeni hükümetin kurulmasının ardından aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

        Rutte, konuşmasında, "Seçimlerden sonra yeni kabine göreve başladığında siyaseti bırakacağım." demişti.

        Hollanda'da göreve başladığı 14 Ekim 2010'dan bu yana aralıksız Başbakanlık yapan Mark Rutte, 2 Ağustos 2022 itibarıyla ülkenin en uzun süre görevde kalan Başbakan'ı olmuştu

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #hollanda
        #seçim
        #dünya
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