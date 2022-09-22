"Ukrayna'daki savaş bizim savaşımız"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş için "Bu bizim savaşımız. Rusya ile kelimenin tam anlamıyla savaşta olduğumuzu söylemiyorum ancak bu savaşı kazanmak için Ukrayna'ya tüm kaynaklarla yardım etmeliyiz." dedi.
Rutte, Parlamentoda Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşma yaptı.
Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirten Rutte, "Bu bizim savaşımız. Rusya ile kelimenin tam anlamıyla savaşta olduğumuzu söylemiyorum ancak bu savaşı kazanmak için Ukrayna'ya tüm kaynaklarla yardım etmeliyiz. Bunu Ukrayna için değil, kendimiz için yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Rutte, "Putin'in istediği, büyük bir Rus İmparatorluğunu yeniden kurmak. Bu savaş Ukrayna ile son bulmayacak. O zaman sıradaki kurban kim? O zaman Ukrayna, komşu ülkeler ve NATO ve bir bütün olarak Hollanda için sonuçları çok daha büyük olacak. Ve daha da büyük bir savaş tehdidi altındayız. Bu bizim güvenliğimizi, özgürlüğümüzü ve refahımızı etkiler." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'daki savaşın sonunun henüz gözükmediğini belirten Rutte, "Putin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da birlikte inşa ettiğimiz her şeyi yıkmasına izin veremeyiz. Güçlünün gücünün geçerli olduğu bir çağa dönemeyiz. Büyük insan hakları ihlallerine, işkenceye ve toplu mezarlara geri dönemeyiz." diye konuştu.
Rutte, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkilerinin Hollanda halkı ve şirketler için "çok şiddetli" olabileceğini ifade ederek, "Rusya'dan tekrar ucuz gaz alabilmek için yaptırımları desteklemekten vazgeçmek bir seçenek değil. Bu, şantajı kabul etmek olur." dedi.
Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir
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