Hollanda-Almanya: 2-2 (MAÇ SONUCU)

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Hollanda'nın gollerini 2. dakikada Tijani Reijnders ve 50. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Panzerler'in golleri ise 38. dakikada Deniz Undav ile 45. dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 4'e yükseltirken, averajı daha yüksek olan Almanya liderliği bırakmadı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanda Macaristan ile, Almanya ise deplasmanda Bosna-Hersek ile karşılaşacak.