        Haberler Bilgi Yaşam HMGS ve İYÖS soruları ve cevap anahtarları yayılandı mı? HMGS ve İYÖS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl, nereden görüntülenir?

        HMGS ve İYÖS soruları ve cevap anahtarları yayılandı mı? HMGS ve İYÖS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir?

        ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrası HMGS ve İYÖS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı. Yapılan açıklamada; ''28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır'' denildi. Peki HMGS ve İYÖS sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı nasıl görüntülenir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 15:35 Güncelleme: 28.09.2025 - 18:23
        • 1

          HMGS ve İYÖS soruları ve cevap anahtarları belli oldu. Bugün gerçekleşen sınav sonrası ÖSYM HMGS ve İYÖS soruları ve cevap anahtarları kitapçığını duyurdu. İşte detaylar

        • 2

          2025-HMGS/2 İLE 2025-İYÖS: TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

          28 Eylül 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2025-İYÖS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 28 Eylül 2025 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 3

          Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

          2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

