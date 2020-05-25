Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurdu. Seferler, perşembe günü yeniden başlıyor. TCDD Taşımacılık, YHT’lerde “geçiş dönemi”ne özgü bazı uygulamaları devreye koyacak.

Bunlar şöyle:

- Biletler, şimdilik sadece internet üzerinden satışa sunuldu.

- Perşembe ya da Cuma günü gişelerden de satış yapılması bekleniyor.

- Bilet satın almak için HES Kodu girilecek.

- Yolcular, Seyahat İzin Belgesi’ni elden garda ilgili TCDD yöneticisine sunacak.

- Koronavirüs salgını nedeniyle YHT’ler, “ara durak” olarak nitelendirilen bölgelerde ya da duraklarda durmayacak.

- Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-Ankara arasında “bir noktadan diğer noktaya” seyahat mümkün olacak.

- Bilet fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil.

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

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