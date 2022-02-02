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Hızır Orucu ne zaman, ne için, nasıl tutulur? 2022 Hızır Orucu ne zaman başlıyor?

Hızır Orucu, her yıl Ocak ayının sonu ve Şubat ayının ilk günlerinde en çok duyulan kavramlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Hızır Orucu nedir, ne için ve nasıl tutulur? İşte 2022 Hızır Orucu başlangıç tarihi ve merak edilen detaylar...

02.02.2022 - 15:44 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Hızır Orucu, Hak'kın rızası, Hızır aleyhisselamın yardımına nail olmak ümidiyle tutulan oruçtur. Bu orucu ilk defa ab-ı hayat suyunu içip ebedi hayatın sırrına ulaşınca Hızır aleyhisselamın tuttuğuna inanılır. Orucu tutan inananlar da bu kutlu günün hürmetine tıpkı Hz. Hızır aleyhisselam gibi ebedi hayatın sırlarına ermeyi umarak oruçlarına niyet ederler.

  • HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Hızır Orucu yöresel farklılıklara göre 3, 5 ve 7 gün peş peşe Ocak ayının sonu ve Şubat ayının ortasına kadar geçen sürede tutulur. Oruç 3 gün , 5 gün veya 7 gün olsun fark etmeksizin son günü kesinlikle perşembe gününe denk getirilir. Gün doğumunda niyet edilen oruç gün batımında açılır. Oruç sırasında yenilip içilmez, cinsi münasebetlerden ise uzak durulur.                

  • HER AKŞAM CEM İBADETİ YAPILIR

    Orucun en yaygın tutulduğu tarih ise Şubat ayının ikinci haftasının salı çarşamba ve perşembe günlerinde 3  gün şeklinde tutulmasıdır. Oruç sırasında yenilip içimez, cinsi münasebetlerden uzak durulur. Oruç açıldıktan sonra ise Muharrem orucundaki gibi herhangi bir yeme içme kısıtlaması bulunmamaktadır.

    Orucun tutulduğu üç gün de akşamları Cem ibadeti yapılır. Orucun bittiği Cuma günü ise kurbanlar kesilip lokmalar dağıtılır.

  • 2022 HIZIR ORUCU TARİHİ

    Yaygın uygulamaya göre bu yıl yani  2022 Hızır Orucu 8 Şubat Salı günü başlayacaktır. 8, 9 ve 10 Şubat günlerinde tutulacak olan Hızır Oruçlarının ardından 10 Şubat Cuma günü kurbanlar kesilip lokmalar dağıtılacaktır.

     

  • KAVUT İNANCI 

    Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ab-ı hayat suyunu içtikten sonra Hızır'ın yediği kudret helvasıyla özdeştirilen kavut, Hızır Orucu'nun vazgeçilmez gelenekleri arasında yer almaktadır. Geleneğe göre kavut, Hızır Orucunun son tutulduğu gün yani Perşembe günü unu öğütülüp temiz bir kaba konur. Üzeri de örtüyle örtülür. Sabah kalkıldığında unun üzerinde el veya at nalı izi görülürse o eve Hızır'ın uğradığına ve hane halkının muratlarına ulaşacağına inanılır. Bu şekilde kavut ununda Hızır'ın izini görenler şükür için imkanları doğrultusunda kurban keser lokma dağıtırlar. Öte yandan kabut ununda iz olsun olmasın Cuma günü hanelere bereket getirmesi dileklerin yerine gelmesi ümidiyle kavut pişirilip çevreye dağıtılır.

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