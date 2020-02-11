Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu, alevi vatandaşlar tarafından her yıl tutulmaktadır. Toplamda 3 gün süren ibadet, bugün oldukça geniş bir coğrafyada bilinirliğini sürdürmektedir. Peki, Hızır Orucu ne zaman, kaç gün tutulacak? İşte 2020 Hızır Orucu açma saatleri...

HIZIR ORUCU NEDİR, NEDEN TUTULUR?

Hızır Orucu, Aleviler tarafından Allah'a şükür orucu olarak 3 gün boyunca tutulmaktadır. Nuh Peygamber’in gemisi fırtınaya tutulunca, halk feryat edip yetiş ya Hızır, bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Allah tarafından bu dualar kabul olunur ve fırtına diner.

O vakitten sonra halk, yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Bu oruç o günden, bu güne kadar önemini kaybetmeden devam etmiştir. Orucun inancı ise, o gün olduğu gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasına devam etmesi için şükretmektir.

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Rumi takvime göre 31 Ocak ile 02 Şubat arasına denk gelen Hızır Orucu, miladi takvime çevrildiğinde 13-15 Şubat günlerine gelmektedir. Bu nedenle Hızır Orucu, bu sene 13-15 Şubat tarihleri aralığında 3 gün tutulacaktır.

HIZIR ORUCU İFTAR SAATLERİ

İstanbul

13 Perşembe: 18:49

14 Cuma: 18:50

15 Cumartesi: 18:51

HZ. HIZIR İNANCI NEDİR?

Tasavvufçulara göre Hz. Musa zahir ilmini, Hz. Hızır da Batın ilmini (Hakikat) temsil eder. Dört kapının son halkası hakikattir. Hz. Hızır Allah tarafından sunulup, kalbe yerleştirilen Ledün İlmini Hz. Musa’ya vermekle ona mürşitlik etmiştir.

Ledün İlmi: Tanrısal gizleri ve gerçekleri kavramaya çalıştığı bilgidir.

Hz. Musa, peygamber olmasına rağmen, Allah dostu olan bir kul olan Hızır’ın bildiklerini bilmiyordu. Burada ilmi sınırsız olduğu, bilinmeyen çok şeyin varlığı ispatlanıyor.