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        Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyine 9 saldırı düzenlediğini, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 03:36 Güncelleme: 14.09.2024 - 04:09
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        Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki askeri hedefleri vurdu
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        Hizbullah'ın Telegram hesabından yayımlanan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 9 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

        Açıklamada, saldırılar sonucunda doğrudan hedeflerin vurulduğu ve İsrail güçleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

        Ayrıca Hizbullah'tan yayımlanan taziye mesajında, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Abbas Hadr Hamade isimli bir mensubunun daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Böylece İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 440'a ulaştı.

        Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde En-Nabatiyye ilçesine bağlı Kefr Rumman bölgesinde boş bir binayı hedef alan saldırısında 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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        AA'nın haberine göre; açıklamada, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin durumunun ise hafif olduğu belirtildi.

        İsrail ordusu da gece saatlerinde Lübnan'dan kuzeydeki Safed kentine 20 roket fırlatıldığını, Birya kentine isabet eden bir roket nedeniyle çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

        Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hizbullah
        #lübnan
        #israil
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