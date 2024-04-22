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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail'in İHA'sını düşürdü

        Hizbullah, İsrail'in İHA'sını düşürdü

        Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düşürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:48 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:48
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        Hizbullah, İsrail'in İHA'sını düşürdü
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        Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde düşürülen İsrail İHA'sı hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, Lübnan hava sahasını ihlal edip saldırı düzenlemek isteyen düşmana ait Hermes-450 İHA'nın, Lübnan'ın güneyindeki Aişiye bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

        Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail İHA'sının nasıl düşürüldüğü hakkında herhangi bir detay verilmedi.

        İsrail ordusundan ise düşürülme olayına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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