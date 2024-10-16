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        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'yı daha düşürdüklerini duyurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'e ait bir İHA'yı daha düşürdüklerini duyurdu

        Hizbullah, bir gün içinde, İsrail ordusuna ait ikinci Hermes 450 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 16.10.2024 - 00:39
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        Hizbullah: Bir İsrail İHA'sını daha düşürdük
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        Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir İHA’nın daha düşürüldüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, gün içinde düşürülen İsrail'e ait Hermes 450 tipi İHA'ların, Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla ve Lübnan halkı ile topraklarının korunmasına yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

        Hizbullah'tan daha önce yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir iHA'nın düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

        İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 309 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

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        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

        İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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        #Son dakika haberler
        #Hizbullah
        #israil
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