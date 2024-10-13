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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'a sızma girişimini engellediğini duyurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'a sızma girişimini engellediğini duyurdu

        İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim yaklaşık bir aydır sürerken Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 13.10.2024 - 13:05
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        Hizbullah: İsrail'in sızma girişimini engelledik
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        Hizbullah, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden ülkeye sızma girişimini engellediğini duyurdu.

        Hizbullah yaptığı açıklamada, sınıra yakın Ramiye beldesindeki Tel el-Mudevver bölgesinde İsrail askerleriyle çatıştıklarını kaydetti.

        Ülkeye sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, çıkan çatışmada İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

        Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise gece boyunca İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzileri hedef aldığını duyurdu.

        İsrail'in kuzeyindeki Zarit ve Hillet Verde bölgelerinde konuşlu İsrail askerlerinin bulunduğu gruplara roketli saldırılar düzenlendiği ifade eden açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Milya ve Şomera yerleşim bölgelerinin de roketlerle vurulduğu kaydedildi.

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        #iSR
        #Hizbullah
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