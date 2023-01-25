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Hız sınırı ihlallerinden kaynaklanan cezalar trafikte sürücülerin beklide en çok karşılaştığı cezalardandır. Bunun başlıca sebebi hız sınırı ihlallerinin trafikteki risklerin oluşumunun en büyük sebeplerinden biri olması ve farklı şekillerde en sıkı denetlenen ihlallerin başında gelmesidir. Hız sınırı ihlalleri otoyollara kurulan radar sistemleri ve elektronik denetleme sistemleri gibi farklı yöntemlerle denetlenmektedir. Peki, 2023 yılı hız sınırı ihlali trafik cezaları ne kadar? Hız cezası ne zaman belli olur? Radar cezası ne zaman gelir? gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Radar Cezası Sorgulama

Aracınıza kesilen radar cezalarını sorgulamak için kullanabileceğiniz birkaç yöntem bulunmaktadır. Özellikle elektronik denetleme sistemleriyle kesilen trafik cezalarından haberiniz olmayabilir. Bunun için araç plakanıza kesilmiş bir ceza bulunup bulunmadığını rutin olarak kontrol etmek gözden kaçırdığınız bir ceza ile karşılaşmamak adına faydalı olacaktır. Özellikle hız sınırı ihlali, kırmızı ışık ihlali, emniyet şeridi ihlali gibi elektronik denetleme sistemleri tarafından sıkça kontrol edilen ihlallerden kaynaklı cezaların kontrol edilmesi önemlidir.

Radar cezalarını sorgulamak için internet üzerindeki farklı seçenekleri kullanabilirsiniz. Radar cezalarını sorgulayabileceğiniz seçeneklerden bir tanesi PTT’nin sorgulama adresidir. Bir diğer sorgulama seçeneği ise Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesidir. Bu alternatifler haricinde radar cezalarını e-devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

Hız Cezası Ne Zaman Belli Olur?

Hız cezasının kesinleşip tebliğ edilmesi cezanın hangi araçlarla kesildiğine göre değişebilir. Trafikte, memurlar tarafından yapılan uygulamalar sırasında radar ile hız limitinin aşıldığı tespit edilen sürücüler uygulama esnasında yazılı olarak ceza makbuzlarını teslim alırlar. Bu ceza makbuzları ile cezanız sisteme işlenmese dahi ödeme yapabilirsiniz. Cezanın sisteme işlenmesi 3 ila 7 iş günü arasında sürmektedir.

Radar Cezası Ne Zaman Gelir?

Otoyollara kurulu 7/24 denetim sağlayan radar mekanizmaları da hız limitine uymayan araçlara trafik cezası kesebilmektedir. Bu yöntemle kesilen cezaların e-devlet sistemine işlenmesi 3 ila 7 iş günü sürmektedir. Cezanın tarafınıza tebliği ise 10 iş gününü bulmaktadır.

2023 Hız Cezası Ne Kadar?

2023 yılında tüm trafik cezalarıyla birlikte hız cezalarına da caydırıcılığı korumak adına artışlar yapıldı. Buna göre bulunduğunuz yolun hız sınırının ne kadar üzerinde olduğunuza göre değişiklik gösteren cezalar şu şekilde hesaplanmaktadır;

Bulunduğunuz yolun hız limitinin yüzde 10 ila yüzde 30 üzerinde seyrediyorsanız 951 TL, yüzde 30 ila yüzde 50 arasında bir sürate sahipseniz bin 979 TL, süratiniz limitin yüzde 50 üzerinde ise 4 bin 64 TL idari para cezasıyla karşılarısınız. Bu ceza oranı ihlalin tespit şeklinde bağımsız olarak, yani EDS hız cezası veya radar olmasına bakılmaksızın her limit aşımı için aynıdır. Dolayısıyla EDS hız cezası ne kadar diye soracak olursanız aynı oranlar geçerlidir.

Hız Sınırı 70 Olan Yerde İhlal Cezası Ne Kadar?

Bu oranlara göre hız sınırı saatte 70 km olan bir yolda; saatte 77 km ile 90 km arasında sürate sahip bir araç 951 TL, saatte 91 km ile 105 km sürate sahip bir araç bin 979 TL, saatte 105 km üzeri hıza sahip bir araç ise 4 bin 64 TL trafik cezası ile karşılaşacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut