Hız cezası, 'kamu görevi' gerekçesiyle iptal edildi

DHA'nın haberine göre, kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, ''İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti'' dedi.

GEREKÇELİ KARARDA AÇIKLANDI

Avukat Adem Akyürek'e, 04 Kasım 2021 tarihinde Bursa'daki duruşmasından Konya'ya aracıyla dönerken Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle 1399 lira para cezası kesildi. Akyürek, idari para cezasının iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Akyürek itirazında, avukat olarak kamu görevini yaptığını Bursa´da saat 09.00'da görülmesi gereken davanın saat 12.00´de gerçekleştiğini, ertesi gün 6 duruşma ve 2 uzlaştırma görüşmesi olduğunu ve bunlara hazırlanması gerektiği belirtti. İtirazı kabul edilen Akyürek hakkındaki idari para cezası iptal edildi.

Yaşadıklarını anlatan Akyürek, şunları söyledi: ''04 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilindeki duruşmadan Konya'ya dönerken Afyonkarahisar'ın Çay istikametinde iken 108 kilometre hızla gittiğim sırada esnada tarafıma bir idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bölünmüş yol tabir ettiğimiz yol. Buradaki hız limitlerini bir anda 70'e çekerek tuzaklama tabir ettiğimiz sistemle yazılan bir trafik para cezası tutanağı tebliğ edildi tarafıma. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hâkimliği´ne itirazda bulundum. İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti. İptal gerekçesinde de avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmaların saatinde alınması gerektiğini, duruşmaya yetişmesi gereken avukatın da hız yapabileceğini belirterek kararı iptal etti.''