Hız cezası, 'kamu görevi' gerekçesiyle iptal edildi

Konya'da avukat Adem Akyürek, Bursa´dan duruşmadan dönerken hız limitini aştığı gerekçesiyle yazılan 1399 lira idari para cezasını, kamu görevi yaptığını belirterek itiraz edip iptal ettirdi.
DHA'nın haberine göre, kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, ''İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti'' dedi.
GEREKÇELİ KARARDA AÇIKLANDI
Avukat Adem Akyürek'e, 04 Kasım 2021 tarihinde Bursa'daki duruşmasından Konya'ya aracıyla dönerken Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında bölünmüş yolda hız limitini aştığı gerekçesiyle 1399 lira para cezası kesildi. Akyürek, idari para cezasının iptali için Çay Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Akyürek itirazında, avukat olarak kamu görevini yaptığını Bursa´da saat 09.00'da görülmesi gereken davanın saat 12.00´de gerçekleştiğini, ertesi gün 6 duruşma ve 2 uzlaştırma görüşmesi olduğunu ve bunlara hazırlanması gerektiği belirtti. İtirazı kabul edilen Akyürek hakkındaki idari para cezası iptal edildi.
Yaşadıklarını anlatan Akyürek, şunları söyledi: ''04 Kasım 2021 tarihinde Bursa ilindeki duruşmadan Konya'ya dönerken Afyonkarahisar'ın Çay istikametinde iken 108 kilometre hızla gittiğim sırada esnada tarafıma bir idari para cezası tutanağı düzenlendi. Bölünmüş yol tabir ettiğimiz yol. Buradaki hız limitlerini bir anda 70'e çekerek tuzaklama tabir ettiğimiz sistemle yazılan bir trafik para cezası tutanağı tebliğ edildi tarafıma. Bu tutanağa karşılık Çay Sulh Ceza Hâkimliği´ne itirazda bulundum. İtirazımın gerekçesi olarak, kamu görevi yaptığımı, duruşmalara yetişmem gerektiğini, avukatın kamu görevi yapmasından dolayı duruşmaların saatinde alınması ilkesini belirterek itirazda bulundum. İtirazım neticesinde sayın mahkeme gerekçelerimi geçerli kabul ederek tarafıma düzenlenen trafik para cezası tutanağını iptal etti. İptal gerekçesinde de avukatın kamu görevi yaptığını, duruşmaların saatinde alınması gerektiğini, duruşmaya yetişmesi gereken avukatın da hız yapabileceğini belirterek kararı iptal etti.''
'KARAR EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR'
Kararın emsal teşkil edebileceğini belirten Akyürek, ''Yapılan hız da 108 kilometrelik bir hızdı. Afaki bir hız da değildi. Mahkeme tabii bu hızın düşüklüğünü de takdire binaen karar verdi. Bu karar, hukuk aleminde emsal teşkil edebilecek bir karar. Çünkü bölünmüş yollarda, kamu görevlisi olan avukatın yapmış olduğu hız tespitlerinde herhangi bir iptal yoktu bugüne kadar. Daha önceki kararlar hep emniyet şeridinin ihlali noktasındaki kararlar iptal edilmişti; ancak bölünmüş yollardaki tutanak ilk olarak kayda geçti. Ancak bütün kamu görevlileri, bu kararı emsal alarak yaptıkları hızdan dolayı cezalarının iptal edeceği anlamına gelmesin. Bu kendi özelinde değerlendirilmesi gereken, delillerinin kendi özelinde değerlendirildiği bir karardır. Dolayısıyla bu tam anlamıyla bütün kamu görevlilerinin yapmış olduğu hız ihlallerinde emsal teşkil edecek bir karar değildir. Onun altını özellikle çizmek istiyorum. Kendi özelinde, kendi geçerli bahaneleri olan bir karardır" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!