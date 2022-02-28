Hitit, halka arzını tamamladı

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Havacılık teknolojileri şirketi Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. (Hitit) 23 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında çıktığı halka arzını uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara ve artan jeopolitik risklere rağmen başarı ile tamamladı.

Halka arz için her bir nominal değerli nihai pay fiyatı 12,25 TL olarak belirlenirken ihraçta halka arz büyüklüğü 431 milyon TL olarak gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti.

Halka arz için ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40’ı yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu, yüzde 35’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı. Hitit’in halka arz sonrası ortaklık yapısı, yüzde 22,81 Nur Gökman, yüzde 4,71 Dilek Ovacık, yüzde 4,34 Hakan Ünlü, yüzde 4,34 Özkan Dülger, yüzde 36,20 Pegasus Hava Taşımacılığı ve yüzde 27,60 halka açık şeklinde oldu.

HİTİT GELİRLERİNİN YÜZDE 75'İ İHRACATTAN

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Nur Gökman, uluslararası piyasalarda istikrarsızlık yaratan gelişmelere rağmen yatırımcıların Hitit’e gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, “Her bir yatırımcımıza teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Hiç beklemediğimiz ve dünya için, komşularımız için üzücü gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bize inandılar. Biz de Hitit olarak bu güveni boşa çıkarmamak için bütün gücümüzle çalışacağız. Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarma hayali ile başladığımız yolculuğumuzda çok önemli bir aşamayı başarıyla tamamladık. Bundan sonra yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle dünya sıralamasında yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bölümünü yeni ürün geliştirme ve yeni pazarlara açılmak için kullanacağız” dedi.

1994 yılında havayolu şirketlerine yazılım ve teknolojik çözümler geliştirmek için Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından kurulan Hitit, İstanbul merkezli olmasına rağmen global çapta hizmet veren bir teknoloji şirketi. Şirket, gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’ini ihracattan, toplamda ise yaklaşık yüzde 84’ünü yabancı para cinsinden elde ediyor. Dolayısıyla şirket finansallarının fonksiyonel para birimi ABD Doları üzerinden tutuluyor. Hitit bugün 5 kıtadaki 38 ülkeden 48 havayolu şirketine teknoloji ihraç ediyor ve yazılımları, 290 havalimanında kullanılıyor. Ulusal ve uluslararası havacılık ve seyahat endüstrisine “Crane” markalı yazılım çözümleri üreten Hitit, bu ürünleri sürekli geliştirerek ve müşterilerine altyapı barındırma ve bakım hizmetleriyle birlikte sunuyor. Hitit ürünleri, paket halinde kullandıkça öde (hizmet olarak yazılım “SaaS”) esasına dayalı hizmet olarak veriliyor. Ayrıca geliştirdiği yazılım çözümlerine ilişkin müşterilerine danışmanlık ve eğitim veren Hitit, satış sonrası destek ve bakım hizmetlerini sağlıyor. Müşterileri, havayolları, seyahat şirketleri ve acentaları olan Hitit, ‘Crane’ markasıyla farklı ölçek ve servis sunan tüm havayollarının ihtiyaçlarına tek çatı altında hizmet verebiliyor.