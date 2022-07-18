Hırvatistan'dan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e yasak

Hırvatistan, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı dün ziyaret etmeyi planlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.
Sırp lider Vucic'in Hırvat yetkililere resmi bilgilendirmede bulunmadan Jasenovac ve Pokrac'ı ziyaret etmek istemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.
Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, düzenlediği basın toplantısında, Vucic'in diplomatik ilişki protokollerini ihlal ettiğini belirterek, ziyarete ilişkin bilgileri resmi olmayan yollar üzerinden öğrendiğini söyledi.
Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçiliğine nota gönderildiğini aktaran Grlic Radman, "Her türlü ziyaretin resmi kanallar üzerinden bildirilmesi gerekir. Aksi bir durum Hırvatistan tarafından kabul edilemez." dedi.
Grlic Radman, ziyaretin başka amaçlar barındırdığını iddia ederek, "Ziyaret amacının savaş kurbanlarını ziyaret etmek değil, siyasi olduğu kanaatindeyim. Kurbanlar burada bir araç, amaç değil. Samimi bir ziyaret olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.
Hırvat Bakan, tüm bu gelişmeler üzerine Vucic'in Hırvatistan'a girişinin yasaklandığını belirtti.
SIRP TARAFINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Yaşananlar üzerine Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic de basın toplantısı düzenleyerek, Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğine nota gönderildiğini ancak teslim alınmadığını söyledi.
Hırvatistan tarafından alınan kararın "korkunç" olduğunu dile getiren Selakovic, Sırbistan hükümetinin de karşı önlemler alacağını duyurdu.
Selakovic, Vucic'in sadece Jasenovac'daki anıtı ziyaret etmeyi planladığını ifade ederek, geçen sene aralarında bakanların da bulunduğu 700'den fazla Hırvat diplomatın herhangi resmi bir bilgilendirme yapmadan sorunsuz Sırbistan'a girdiğini belirtti.
Vucic ise sosyal medya hesabı üzerinden Jasenovac'daki anıtı paylaşarak, "Siz sadece işinizi yapın. Sırp halkı yaşamaya devam edecek ve yaşananları unutmayacak." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Vucic'in yarın basın toplantısı düzenleyerek yasaklamaya ilişkin açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.
Hırvatistan'ın Jasenovac şehrindeki en büyük toplama kampı, 1941'de Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı.
Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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