EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

STAT: Parken

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic

TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic

İSPANYA: Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata

TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique