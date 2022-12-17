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Haberler Dünya Kupası 2022 CANLI İZLE | Hırvatistan Fas maçı canlı yayın izle! 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı hangi kanalda? Hırvatistan Fas maçı canlı yayın izle

Hırvatistan-Fas maçı CANLI YAYIN

Hırvatistan-Fas maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaşıyor. Yarı final mücadelesinde Arjantin'e elenen Hırvatistan, Fransa'ya elenen Fas ile bronz madalya mücadelesi veriyor. Hırvatistan-Fas maçının detayları haberimizde...

Giriş: 17.12.2022 - 18:09 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI İZLE | Hırvatistan Fas maçı canlı yayın izle! 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı hangi kanalda? Hırvatistan Fas maçı canlı yayın izle

7' Gvardiol | 9' Darri

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas karşı karşıya geliyor.

STAT: Khalifa International Stadium
HAKEM: Abdulrahman Al Jassim
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1

HIRVATİSTAN: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Livaja, Orsic

FAS: Bono, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat, Sabiri, El Khanouss, Amrabat, Ziyech, En-Nesyri, Boufal

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Khalifa Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetiyor.

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemiyor.

1998'DEN SONRA İLK KEZ

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL GÖREN İLK AFRİKA ÜLKESİ

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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