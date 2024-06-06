Hırvatistan'da işgücü açığı 'acil' sorun: Gündem yabancı istihdam

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Hırvatistan'da sektör temsilcileri, ülkede az sayıda yerli çalışan bulunduğunu ve bu sebeple yabancı çalışanlara ihtiyacın acil derecede arttığını paylaştı.

Diğer ülkelerden gelecek çalışanlara acil ihtiyaç duyduklarını belirten temsilciler, buna rağmen bu çalışanların iş pozisyonları için çok uygun olmadığını ve bu durumun sektörün geleceğine ilişkin endişeleri artırdığını vurguladı.

HER 15 ÇALIŞANDAN 1'İ YABANCI

Veriler şu anda Hırvatistan'da her 15 çalışandan birinin yabancı olduğunu ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artmasının beklendiğini gösteriyor.

İş Sürdürülebilirliği ve Yeşil Dönüşüm Sektörü Direktörü Nataša Mikuš Žigman, ülkenin yabancı çalışanlara olan mevcut ihtiyacının altını çizerken, işgücünün Hırvatistan'daki şirketlerin çoğu için temel zorluklardan biri haline geldiğini söyledi. REKLAM Mikuš Žigman, tanınmış bir AB gıda şirketi olan Podravka'nın şu anda yaklaşık 160 yabancı çalışanı olduğunu, ancak mevcut pozisyonları dolduracak yerli çalışan olmadığı için şirketin yakında yabancı çalışan sayısında bir artış göreceğini öne sürdü. "YABANCI ÇALIŞAN GEREKLİ AMA ÇÖZÜM DEĞİL" Đuro Đaković Yönetim Kurulu Başkanı Marko Ćosić de Hırvatistan'ın yabancı çalışanlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ancak ona göre, yeterli yabancı çalışan bulmak da yerli çalışan bulmak kadar zor. Bloomberg Adrija tarafından düzenlenen konferansta Ćosić, yabancı çalışanlara ihtiyaç olduğunu ancak bunun da iyi bir çözüm olmadığını vurguladı. Projeksiyonlar 2030 yılına kadar Hırvatistan'ın yaklaşık yarım milyon yabancı çalışana istihdam sağlayacağını öngörüyor. Bu da 3.85 milyon nüfusu olan ülkenin yüzde 12'sinin yabancı çalışanlardan oluşması demek. Ancak bu projeksiyona rağmen, bu kadar yüksek sayıda çalışanın ülkenin işgücü açığıyla mücadele etmesine yardımcı olup olamayacağı hala bilinmiyor.